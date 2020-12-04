"حزب الله" يعلن عن مقاضاة شخصيات ومواقع إعلامية اتهمته في انفجار مرفأ بيروت

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، عن تقديم دعاوى قضائية بحق مواقع إعلامية وشخصيات اتهمته بالوقوف وراء تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس الماضي.

بيروت - سبوتنيك. قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، الذراع البرلمانية لـ"حزب الله"، عمار الموسوس، في تصريح للصحافيين أمام قصر العدل في بيروت: "رفعنا دعاوى قضائية لملاحقة ومتابعة كل الذين مارسوا التضليل والتزوير والاتهامات الباطلة، وإيماناً منا بالأجهزة القضائية".

وأضاف "لقد أقمنا دعوى حالياً على (النائب السابق) فارس سعيد وموقع "القوات اللبنانية"، وهناك قضايا أخرى نعمل عليها حتى تقدَّم للقضاء".

وتابع "نحن مستمرون في تقديم دعاوى جديدة ونحضر ملفات مستندة إلى مواد حقيقية وصلبة تدين الذين يتلاعبون بالسلم الأهلي، ونريد أن يتولى القضاء المهمة، وهو المخوّل حماية سمعة الناس".

وأضاف الموسوي "نحن حريصون على الكلمة الحرة المسؤولة والوصول إلى الحقيقة أمر مقدّس والاختلاف ضرورة ولا يفسد في الود قضية، ولكن الافتراء يضر بالوطن وأهله".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.

واتهمت وسائل إعلام عدة، الحزب المذكور بتخزين أسلحة في موقع الانفجار، وهذا مانفاه زعيم الحزب، حسن نصر الله، "نفيا قاطعا" أن يكون لحزبه أي "مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نترات"

وحول ادعاءات بعض وسائل الإعلام وجود أسلحة للحزب في مرفأ بيروت، شدد نصر الله على أنه "لا شيء من ذلك على الإطلاق لا حاليا ولا في الماضي ولا يجب أن يبنى على هذه الافتراءات والأكاذيب والتضليل الظالم".

وأشار إلى ضرورة معرفة الحقيقة "وإلا فإن هناك أزمة نظام أو حتى أزمة كيان" في البلاد، مؤكدا أن "هذه لحظة تضامن وليس تصفية حسابات سياسية".