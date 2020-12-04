أفيخاي أدرعي يتجول على الحدود المصرية... صور

كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه قام بالتجول على الحدود المصرية، مشيرا إلى أنه توقف أمام منظر جذاب يجمع مدن، إيلات الإسرائيلية، والعقبة الأردنية، وطابا المصرية.

ونشر أفيخاي أدرعي صورا له عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، وهو على الحدود المصرية ويظهر من خلفه أحد الفنادق الشهيرة التي تقع في مدينة طابا المصرية.

وعقل أدرعي على الصور، قائلا:

"سررت هذا الأسبوع بالتجول على الحدود المصرية".

وتابع: "التوقف أمام منظر جذاب يجمع إيلات الإسرائيلية، العقبة الأردنية وطابا المصرية، في يوم مشرق جعلني أرى ميناء السعودية من مساحة بعيدة".

كما دعا متابعيه لزيارة أماكن إسرائيل السياحية.

وفي وقت سابق، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صورا قال إنها تعكس معنى السلام بين 3 دول في الشرق الأوسط.

وتظهر في الصورة، التي نشرها، 3 فتيات يرتدين أعلام إسرائيل والإمارات والبحرين، وتمسك كل منهن بيد الأخرى.

وعلق أدرعي بعبارة، قال فيها: "عندما تتشابك الأيدي.. تصنع الشعوب مستقبلا"، مضيفا: "صباح السلام من تل أبيب".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقية سلام بين الإمارات وإسرائيل، وتوقيع بيان مشترك بين البحرين وإسرائيل.

واعتبر ترامب أن هذا الاتفاق يكسر قيود الماضي، مضيفا: "إنه فجر يوم جديد في الشرق الأوسط يجعلنا نأخذ خطوة جديدة نحو منطقة يعيش فيها الناس بأمن وسلام".