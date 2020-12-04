احتفالا بتسجيل 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس... إضاءة برج خليفة بعلم مصر

أعلنت وزارة الهجرة المصرية عن إضاءة برج خليفة في دبي، بعلم مصر وشعار صندوق "تحيا مصر" احتفالا بتسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبحسب بيان الوزارة،

سيتم ذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر في تمام الساعة 7:20 بتوقيت دبي.

وأضاف البيان أن "وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، وجهت الدعوة للمصريين بدولة الإمارات لحضور إضاءة برج خليفة بعلم مصر وشعار صندوق تحيا مصر احتفالا بتسجيله بموسوعة غينيس للأرقام القياسية".

وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، يأتي ذلك

بعد نجاح صندوق تحيا مصر في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم قوامها 2000 طن دواجن، وأكبر قافلة مواد غذائية قوامها 300 ألف صندوق مواد غذائية، بالإضافة إلى أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم ليصبح صندوق تحيا مصر حاملا لـ 3 ألقاب عالمية بالموسوعة.

وكان صندوق تحيا مصر قد نظم في نهاية شهر نوفمبر الماضي قافلة إنسانية هدفها توفير المواد الغذائية والملابس الشتوية والأغطية لمليون أسرة خلال فصل الشتاء، في تظاهرة ضخمة شارك فيها المئات من المتطوعين من الشباب لتوزيع القافلة على الأسر المستحقة في القرى الأكثر فقرا في مصر.