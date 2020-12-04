صورة أثارت جدلا... هل هي للرئيس الجزائري بعد علاج طويل من كورونا

وقال متداولو هذه الصورة إنها للرئيس تبون بعد إنهاء علاجه من كوفيد-19 في ألمانيا، لكنّ الصورة تعود إلى سنة 2019 وتظهر احتفال تبون بعيد ميلاد أحد المصورين الصحفيين المرافقين له.

ويبدو في الصورة الرئيس الجزائري يقطع قالب حلوى في طائرة ممتلئة بالركّاب. وجاء في التعليق المرافق "تبون يحتفل بعيد ميلاد في الطائرة مع الجزائريين وهو قادم من ألمانيا".

لكن تبيّن من خلال البحث أن الصورة قديمة العهد. فقد نشرتها صفحات جزائريّة عدّة في موقع فيسبوك (2،1) خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019، ما يؤكّد أن لا علاقة لها بعودة تبون من ألمانيا.

كما أرشد البحث باستخدام كلمات مفتاح مثل "تبون-يحتفل-عيد-ميلاد"، إلى فيديو للمناسبة نفسها نشر على مواقع إخباريّة جزائريّة، وقد جاء في النصوص المرافقة له أنّ تبّون كان يحتفل بعيد ميلاد أحد المصورين الصحفيين المرافقين له.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، قبل أيام، أن الرئيس عبد المجيد تبون، غادر مستشفى في ألمانيا يعالج فيه من فيروس كورونا منذ أكثر من شهر، موضحة أنه سيعود إلى البلاد خلال الأيام القادمة.

وقالت الرئاسة في بيان مقتضب على حسابها بموقع فيسبوك:" امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا".

أضاف البيان:" ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله."