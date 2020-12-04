وسط تصد فلسطيني.. مستوطن يضرم النيران داخل كنيسة الجثمانية بالقدس.. فيديو وصور 

أحبط مواطنون فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، محاولة مستوطن إسرائيلي إحراق كنيسة الجثمانية، قرب جبل الزيتون بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، بأن قوات الشرطة الإسرائيلية تمكنت من إنقاذ مستوطن من أيدي الفلسطينيين بعد محاولته إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس.

ניסיון הצתה בכנסיית גת שמנים בירושלים- אדם מבוגר כבן 49 בעל חזות דתית נתפס לאחר ששפך חומר דליק בניסיון להצית את אולם התפילה בכנסייה. נגרם נזק למספר ספסלים והאש כובתה במהרה על ידי צוותי הכיבוי. על פי המשטרה הרקע למעשה פלילי ולא לאומני. לחשוד היסטוריית הצתות גדולה pic.twitter.com/ZqSaAI9rWo — Haim Goldich חיים גולדיטש (@HGoldich) December 4, 2020

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، أن مستوطنا اقتحم الكنيسة، وسكب وقودا وحاول إضرام النيران في بعض المقاعد الموجودة، إلا أن أهالي المنطقة تدخلوا وأفشلوا محاولته، مضيفة أن قوات من الشرطة الإسرائيلية وصلت إلى المكان وأنقذت المستوطنين من أيدي الفلسطينيين.

גבר בן 49 עוכב לחקירה בחשד להצתת כנסייה בירושליםhttps://t.co/c2b4QZQO88 pic.twitter.com/qWYN7n6LyC — MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) December 4, 2020

وأكد الموقع انه تم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 49 عاما، لاستجوابه بعد الاشتباه في قيامه بإضرام النار في الكنيسة، في وقت تضررت إحدى مقاعد الكنيسة جراء الحريق الذي لم يكتمل، في وقت تعرف حارس الكنيسة على المشتبه فيه، واعتقلته الشرطة، على الفور، بعدما أمسك به الفلسطينيون المقدسيون، من أبناء المنطقة.

وأوضح الموقع أن أطقم الإطفاء وصلت على الفور ونجحت في إطفاء الحريق داخل الكنيسة، مرجحا أن الحريق تم عمدا من قبل المستوطن الإسرائيلي.