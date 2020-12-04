الكويت... وفاة عبد العزيز الشايع

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الجمعة، بوفاة عبد العزيز محمد حمود الشايع، عن عمر 94 سنة، بعد معاناة مع المرض خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب جريدة "القبس" الكويتية، فإن عبد العزيز الشايع يعد أحد أعلام الاقتصاد والاجتماع والوطنية الذين ساهموا في نهضة وتطور الكويت، موضحة أن له إسهامات بارزة في عدة قطاعات.

نعزي أسرة الشايع الكريمة بوفاة العم الفاضل عبدالعزيز محمد حمود الشايع والفقيد علم من أعلام الاقتصاد الكويتي فرحمه الله رحمة واسعة وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان

.إنَّا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/iFZmII428J — مضحي سعود الثامر (@alsahli3030) December 4, 2020

وأكدت وسائل الإعلام محلية أن وفاة عبد العزيز الشايع؛ جاءت نتيجة صراعه الفترة الأخيرة مع فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه والصلاة عليه خلال ساعات.

وقال الكاتب والباحث السياسي الكويتي مشعل النامي عبر حسابه بـ"تويتر": "وفاة العم عبدالعزيز الشايع رحمه الله بعد إصابته بفيروس كورونا بسبب عدوى نقلها له وزير سابق"، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

وفاة العم عبدالعزيز الشايع (رحمه الله) بعد إصابته بفيروس كورونا بسبب عدوى نقلها له “وزير سابق” أصاب العشرات من المواطنين في مزارع الوفرة بعد زيارته لهم في مزارعهم دون مراعاة منه للتحذيرات والاشتراطات الصحية

..إنا لله وإنا إليه راجعون — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) December 4, 2020

وشارك عبد العزيز الشايع في وضع اللبنات الأولى لبناء الكويت في الكثير من المشاريع والمؤسسات الاستراتيجية، بالإضافة إلى ترؤسه لسنوات طويلة اللجنة الشعبية لجمع التبرعات الذي كان أحد مؤسيسها وساهم كذلك في تأسيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي وشركة ناقلات النفط وكان عضواً في المجلس البلدي في الأعوام 1960–1963 ومن ثم وزيراً للكهرباء والماء في العام 1964 وكان أحد مؤسسي شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر ورئيس مجلس إدارتها لسنوات طويلة.