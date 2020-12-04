أول رد فعل سعودي على بيان الكويت بشأن الأزمة الخليجية مع قطر

أصدر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول، أول رد فعل على بيان الكويت بشأن الأزمة الخليجية مع قطر.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة.

وتابع الوزير السعودي "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية".

وأكمل الأمير فيصل بن فرحان "نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

يتبع...