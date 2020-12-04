جامعة الدول العربية تعلن موقفها من المصالحة المحتملة مع قطر

تابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بارتياح وترحيب الجهود والمساعي الحميدة التي تقوم بها الكويت في المرحلة الحالية من أجل رأب الصدع العربي وإزالة أسباب الخلاف بين عدد من الدول العربية.

جاء ذلك بحسب ما نقله مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن الأمين العام، على أثر البيان الذي ألقاه وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في هذا الشأن، وفقا لما نشرته الجامعة في صفتحها على "فيسبوك".

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن "كل جهد عربي صادق النية يهدف الى إنهاء الخلافات العربية على أساس من الصراحة والمكاشفة والاحترام المتبادل هو بمثابة تعزيز للعمل العربي واعتبره جهدا محمودا ومشكورا".

وشدد في هذا الإطار على أن

استمرار الخلافات يخصم من قدرة المنظومة العربية على التوصل إلى مواقف مشتركة في موضوعات وقضايا هامة وحيوية للجميع.

وأضاف أن الطريق الوحيد والحقيقي لإنهاء الخلافات هو استعادة الثقة بين الأخوة بإزالة جذور المُشكلات التي أدت إلى نشوء الخلاف من الأصل.

وأعلن وزير خارجية الكويت، في وقت سابق اليوم عن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية، وقال إن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017 بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.

وأضاف أن هذه المباحثات "أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".