مسؤول جزائري يكشف موعد بداية عملية تطعيم المواطنين ضد فيروس "كورونا"

أعلن مدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي في الجزائر، كمال صنهاجي، اليوم الجمعة، عن موعد بداية توزيع لقاح "كورونا" في بلاده، وقال بأنه سيكون خلال شهر من الآن.

وقال صنهاجي في حوار له على إذاعة "سطيف" المحلية، إنه "نتوقع بداية التلقيح لكل الجزائريين بعد شهر من الآن، وسيكون مجانيا، وليس إجباريا، كما أن لدينا كل الإمكانيات لاقتناء اللّقاحات الآمنة والفعالة". بحسب جريدة" الشروق" الجزائرية.

كما أوضح بأن حكومة بلاده، ستقوم بالكشف عن اللقاح الذي ستقتنيه خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد التصديق عليه من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأفاد بأن الجزائر" لديها كل الإمكانيات لاقتناء اللّقاحات، بما فيها تلك التي تتطلب درجات تخزين منخفضة".

وصرح كذلك بأن "الرحلات الخارجية للطيران لن تستأنف قبل أن تنطلق عمليات التلقيح، وفتح الحدود يتطلب جواز السفر الطبي الذي يتضمن إلزامية التلقيح لجميع المسافرين".

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الجزائر، يشهد تراجعا في الآونة الأخيرة، حيث بلغ مجمل الإصابات حتى الآن، 85 ألف و927 إصابة، منها 55 ألف و538 حالة شفاء، و2480 حالة وفاة.