السعودية: إيران تغلق باب الحوار

قال وزير الخارجية السعودية الأمير، فيصل بن فرحان، إن إيران تواصل تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة، متهما جماعات إرهابية تتبع إيران بتنفيذ عمليات في أوروبا.

وأضاف الوزير في كلمة له اليوم في منتدى حوار المتوسط، أن بلاده تأمل من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مواصلة التصدي لسلوك إيران ودورها الخبيث في المنطقة وتمويلها للإرهاب، على حد قوله.

وأشار إلى أن بلاده تؤيد الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، لكن طهران هي من تغلق باب الحوار، نافيا أي ربط بين اتفاقات السلام مع إسرائيل وسلوك الأخيرة ضد إيران.

وجدد وزير الخارجية موقف بلاده من رفض عمليات الاغتيال قائلا إنها "ليست من سياستنا" في إشارة إلى اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده.