الأردن يرحب بالمصالحة بين دول الخليج العربي ويأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي

رحب الأردن بالبيان الصادر عن وزير الخارجية الكويتي بشأن المحادثات المستهدفة إنهاء الأزمة الخليجية والتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، الجمعة، "ترحيب المملكة بالبيان الصادر من وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، حول المحادثات المثمرة المستهدفة إنهاء الأزمة الخليجية والتوصل إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم ويعزز الاستقرار في منطقة الخليج العربي، ويخدم طموحات شعوبها بالنمو والازدهار ويسهم في تعزيز الأمن العربي الشامل لمواجهة التحديات المشتركة".

#الأردن يرحب بالبيان الصادر من وزير الخارجية الكويتي بشأن المحادثات المستهدفة إنهاء #الأزمة_الخليجية والتوصل إلى اتفاق نهائي#عاجل #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) December 4, 2020

كما ثمن الصفدي، الجهود الكبيرة التي تقودها الكويت، لإنهاء الأزمة وتحقيق التضامن الخليجي، الذي يشكل ركيزة رئيسة من ركائز تحقيق التضامن العربي وتفعيل آليات عمله المشتركة.

وأشاد الصفدي، بـ "حرص جميع الأشقاء على تعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي من خلال الوصول إلى اتفاق نهائي يعزز التضامن ويضمن تحقيق الأفضل لدول الخليج العربي وشعوبها الشقيقة".

كما ثمن الصفدي، الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الأزمة.

ويأتي ذلك عقب إعلان الكويت عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية وترحيب قطر بما وصفته "خطوة مهمة نحو حل الأزمة".