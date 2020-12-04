"أنصار الله": التحالف استهدف 4 محافظات بـ 18 غارة جوية

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بأن التحالف العربي، نفذ اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية على مناطق سيطرة الجماعة في محافظات مأرب والجوف وصعدة والحديدة في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن 5 غارات على مديريتي مجزر ومدغل شمال غربي مأرب.

وأضاف أن التحالف استهدف بغارة جوية أخرى برج اتصالات خليوية في منطقة الوعيل مخلق بمديرية العبدية جنوبي مأرب.

وذكر أن طيران التحالف نفذ 4 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت منطقة الأقشع في مديرية الحزم مركز المحافظة، ومنطقة الخنجر في مديرية خب والشّعف شرقي الجوف.

وجدد التحالف قصف محافظة صعدة شمال غربي اليمن، حيث شن طيرانه 4 غارات على مديرية باقم شمالي صعدة، بعد ساعات من تنفيذه ثلاث غارات على مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة الحدودية مع السعودية.

في السياق، اتهمت جماعة "أنصار الله" التحالف العربي، بخرق الهدنة الأممية المعلنة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018م بمحافظة الحديدة غربي اليمن، من خلال "شن طيران تجسسي مقاتل 4 غارات على شارع الخمسين (شرقي مدينة الحديدة)".

وفي وقت سابق من اليوم، جدد طيران التحالف العربي، استهداف مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة، بغارة وذلك بعد يومين من قصف مماثل بغارتين جويتين، حسب "المسيرة".