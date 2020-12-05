عمليات التجارة البحرية البريطانية: لدينا علما بهجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إن لديها علما بتعرض سفينة لهجوم قبالة ساحل اليمن.

وقامت الهيئة فيما بعد بتحديث الإشعار على موقعها الإلكتروني لتقول إن "الواقعة انتهت الآن. والسفينة والطاقم بخير"، بحسب رويترز.

وأشارت الهيئة إلى سفن في الجوار كمصدر للواقعة. ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.