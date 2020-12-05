بالفيديو.. في ظاهرة غير مألوفة ثلوج تتساقط في بيروت

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، اليوم السبت، مقاطع فيديو لتساقط الثلوج وحبات البرد الكبيرة على بيروت، وذلك بعد أيام على انتشار معلومات بأن عاصفة قوية ستضرب البلاد.