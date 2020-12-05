بعد مرسوم الأسد بإقالة محافظ ريف دمشق... السلطات السورية تبدأ بهدم المخالفات... فيديو

باشرت السلطات السورية بهدم عدد من الأبنية المخالفة للأنظمة والقوانين في منطقة الصبورة التابعة بمحافظة ريف دمشق.

وبحسب وكالة "سانا"، قامت لجنة الهدم المركزية في محافظة ريف دمشق بالتنسيق مع المجلس البلدي في الصبورة بهدم وإزالة الطوابق المشيدة بشكل مخالف في عدد من مباني البلدة.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما يوم الأربعاء الماضي أقال فيه محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم.