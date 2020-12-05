محلل سياسي: اتفاق حل الأزمة الخليجية بين قطر والسعودية أصبح أمرا واقعا

قال المحلل السياسي الكويتي الدكتور محمد الدوسري، إن الاتفاق بشأن حل الأزمة الخليجية بين قطر والسعودية قد تم وأصبح أمرا واقعا، إلا أن التفاصيل حتى الآن متروكة للجانبين القطري والسعودي.

وأضاف الدوسري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن:

وتابع قائلا "سيتبع ذلك الكثير من النقاط المشتركة بين قطر والدول المقاطعة لها".

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن عن تحقيق انجاز تاريخي عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الأزمة الخليجية.

جاء ذلك بعيد إعلان الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، عن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.

وأضاف أن هذه المباحثات:

"أكدت فيها جميع الأطراف حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".