رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأمريكي ترامب

بعث أمير دولة الكويت، الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

"یسرني أن أتقدم لفخامتكم بجزیل الشكر والتقدیر على الجھود الكبیرة والمقدرة التي بذلتھا الولایات المتحدة الأمریكیة الصدیقة منذ الأیام الأولى لنشوب الخلاف الخلیجي بین الأشقاء والذي كان لصاحب السمو الأمیر الراحل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح طیب الله ثراه الدور الكبیر في سبیل الوصول إلى احتوائھا وحلھا".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الصباح وجه الشكر والتقدیر إلى ترامب حسبما جاء في الرسالة التي جاء نصها كالتالي:

وتابع أمير الكويت في رسالته "أشیر أیضا بالتقدیر إلى الجھود التي بذلھا مؤخرا المستشار جارید كوشنر في سبیل التوصل إلى ھذا الإنجاز الذي یعكس حرص بلدكم الصدیق على أمن واستقرار المنطقة وإدراكھا لحتمیة التكاتف والتآزر في سبیل مواجھة التحدیات المحدقة بالمنطقة والعالم تلك الجھود التي ستظل راسخة في الأذھان وتستذكرھا شعوبنا بكل العرفان".

في سياق متصل، بعث أمير الكويت، رسالة شكر وتقدير إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على خلفية إحراز تقدم في جهود حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "الأمير نواف أعرب عن بالغ سعادته وارتياحه لما وصفه بالإنجاز التاريخي، الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت أخيرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف"، مشيرا إلى أن "كافة الأطراف أبدت حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي".