رئيسة البرلمان البحريني: المتطوعون في مواجهة كورونا سطروا أروع أمثلة التضحية

أشادت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، اليوم السبت، بدور المتطوعين المشاركين في مواجهة جائحة كورونا في بلادها.

وجاءت إشادة رئيسة مجلس النواب البحريني، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم السبت، عن زينل قولها إن: "أبناء البحرين سطروا أروع الأمثلة في التضحية والإخلاص والعطاء من أجل وطنهم، وخدمة مجتمعهم".

واعتبرت زينل أن الفترة الراهنة التي تشهد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت الحس الإنساني، والمسؤولية الوطنية لدى أبناء البحرين.

وأوضحت أنه خلال فترة الجائحة بادر الكثيرون بالتطوع في صفوف الحملة الوطنية لمكافحة وباء كورونا.

وأكدت على أن المتطوعين ساهموا في دعم وتعزيز دور الكوادر الوطنية في المؤسسات الحكومية.

واعتبرت أن ما قاموا به المتطوعون في بلادها بمثابة مصدر إلهام للشعوب والمجتمعات الأخرى في تعزيز روح العطاء للأوطان والإنسانية.