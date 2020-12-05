ليست نووية... موقع عبري يكشف عن مهمة سرية لفخري زاده 

كشف موقع إلكتروني عبري، اليوم السبت، عن مهمة سرية قام بها العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده.

وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم السبت، أن الإيرانيين نجحوا في وضع "فخري زاده" على رأس "حكومة ظل" لبلادهم، حكومة مسؤولة عن الجهود الإيرانية لتطوير المشروع النووي ، ومشروع الأسلحة بكل صواريخها البالستية.

وأفاد الموقع على أن الهدف الأساس من إبقاء هذه الحكومة التي تولاها فخري زاده في السر، ليس فقط ضمان تقدم المشاريع النووية المختلفة، ولكن أن تظل في الظل بعيدا عن أعين الجمهور ووكالات الاستخبارات أيضا، وهو ما نجحت في إيران، طيلة الأعوام القليلة الماضية.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن تقديرات العسكرية الإسرائيلية تؤكد ان العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، كان الوحيد الذي يعرف ما يجري في كل مشروع إيراني، ومدى التنسيق بين البنى التحتية المختلفة لبلاده، بشأن إنشاء البرنامج النووي الإيراني بأسره.

وأجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على سؤال هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الأربعاء، حول تورط إسرائيل في عملية اغتيال فخري زاده، بأنه كثيرا ما يسمع هذه "المزاعم"، وسواء كانت صحيحة أم لا، فهو لا يريد الرد عليها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

نسمع دائما هذه المزاعم، سواء كانت صحيحة أم لا، نحن لا نرغب في الرد عليها ولا أنوي الخروج عن تلك السياسة.

اتهمت إيران، إسرائيل، بقتل عالمها النووي محسن فخري زاده. و​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

وشيعت إيران، يوم الاثنين الماضي، جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله، الجمعة قبل الماضية، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.