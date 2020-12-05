عرب إسرائيليون يتنكرون في هيئة سياح إماراتيين وسط تل أبيب... فيديو

تنكر شبان عرب من إسرائيل في هيئة سياح إماراتيين وتجولوا في شوارع مدينة تل أبيب.

ونشر الشبان وهم من بلدة كفر قاسم العربية، مقطع الفيديو الطريف، والذي لاقى رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرهم وهم يرتدون الزي التقليدي للإماراتيين.

اللافت أن المارة الإسرائيليين أخذوا في التقاط الصور "السيلفي" مع السياح المفترضين، وتراصوا في طابور كل في انتظار دوره، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.

כמה חברה מכפר קאסם הסתבבו בת״א כשהם מתחזים לתיירים מאיחוד האימריות, כשהעוברים והשבים המתינו בתור בשביל להצטלם איתם - מצחיק! אותו ערבי נמצא בכל מקום במדינה ונתקלים בו על בסיס יומי. נו בסה״כ ההבדל בין ערבי תייר לערבי דייר. pic.twitter.com/vzmIfoZkNS — Yaser WaKiD יאסר ואקד (@YaserWakid) December 5, 2020

وقال حمادة عودة من سكان كفر قاسم الذي بادر بالمزحة مع أصدقائه للقناة الإسرائيلية "أردنا اختبار ردود أفعال الناس الذين يشاهدون السائحين من دبي، كل ردود الفعل كانت جيدة".

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، بدأت شركات سياحة إماراتية وإسرائيلية في تسيير رحلات جوية بين تل أبيب وأبوظبي.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقعت إسرائيل والإمارات اتفاق سلام برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم وقعت الدولتين على اتفاق للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.