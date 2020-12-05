الحكومة الجزائرية تقرر دعم فحوصات كورونا

قررت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، تقديم الدعم لتكاليف فحوصات واختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان لمجلس الوزراء: "قررت الحكومة تقديم الدعم والـمساعدة للمواطنين لمواجهة تكاليف فحوصات السكانير واختبارات PCR واختبار الـمضادات الجينية".

وذكر البيان أن القرار جاء إثر اجتماع للحكومة الجزائرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز جراد.

وتم تخصيص الاجتماع لدراسة شروط وكيفية تحسين دعم الخدمات الطبية الـمتعلقة بوباء كورونا.

وأوضح البيان أن الحكومة قررت تقديم إعانة مالية قيمتها 5000 دينار لتكاليف الفحص "بالسكانير الصدري"، و3500 دينار "لتكاليف اختيار PCR"، و1500 دينار لتكاليف الاختبار السريع للمضادات الجينية.

وأشار جراد إلى التوجيهات رئاسة الجمهورية الـمتعلقة بضرورة تقديم الدعم والـمساعدة للمواطنين، في ظل وباء كورونا.

يذكر أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي (يناير) 2021، لـمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وفقا للأوضاع الصحية في البلاد.