وزير الخارجية الأردني: لا يوجد استراتيجية واضحة لحل الأزمة السورية

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم السبت، إنه لا يوجد استراتيجية واضحة لحل الأزمة السورية.

وأكدت صحيفة "الغد" الأردنية، مساء اليوم السبت، أن تصريحات الصفدي جاءت خلال مداخلة في ندوة حوارية حول التحديات الإقليمية وجهود حل الصراعات، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة

وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة البلاد وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها، مشيرا إلى ضرورة إعتماد مقاربات فاعلة لحل الأزمة، ينهي الكارثة ويضمن أمن سوريا ووحدتها واستقرارها.

وقال وزير الخارجية الأردني:

لا يوجد إستراتيجية واضحة لحل الأزمة السورية، ويجب أن يسهم العرب في تطوير هذه الإستراتيجية بما يضمن التوصل لحل سياسي للأزمة.

وحول القضية الفلسطينية، لفت الصفدي إلى أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو خيار استراتيجي عربي، تعزيزا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأشار إلى أن ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس قرارات الشرعية الدولية وإيجاد أفق سياسي للتقدم نحو حل الصراع.