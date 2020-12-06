"دول غير صديقة"... السعودية توجه "اتهاما خطيرا" إلى الناشطة لجين الهذلول

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن "الناشطة المحتجزة، لجين الهذلول، متهمة بتقديم معلومات سرية لدول غير صديقة".

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في مقابلة مع وكالة "فرانس 24"، على هامش مؤتمر "حوار المنامة" في البحرين، "هناك اتهامات بحق الهذلول بالتعامل مع دول غير صديقة للمملكة وأيضا تقديم معلومات سرية ومواضيع أخرى مشابهة".

وأضاف أن "الأمر يعود إلى المحاكم لتقرر ما هي الوقائع"، متابعا: "نحن لا ننظر بطريقة أو بأخرى إلى الضغط الدولي في ما يتعلق بهذه القضايا". وأكد أن "هذه قضايا داخلية متعلقة بأمننا الوطني وسوف نتعامل معها بطريقة مناسبة من خلال نظامنا القضائي".

واعتقلت الهذلول، البالغة من العمر 31 عاما، في مايو/ آيار 2018 مع نحو عشر ناشطات أخريات، وأفادت عائلة الهذلول، بأن السلطات السعودية أحالت قضية ابنتها أواخر الشهر الماضي إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب.