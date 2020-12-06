طيران التحالف الدولي يدمر مضافتين لإرهابيي "داعش"

نفذ طيران التحالف الدولي، اليوم الأحد، ضربات جوية استهدفت مضافتين تابعتين لإرهابي تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": " بأمر من قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخبارية عراقية، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتان جويتان جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، تم خلالها تدمير مضافتين لإرهابيي "داعش".

بأمر من قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية عراقية، نفذ طيران التحالف الدولي @CJTFOIR ضربتان جويتان جنوب قضاء بلد في محافظة #صلاح_الدين، تم خلالها تدمير مضافتين لإرهابيي #داعش. pic.twitter.com/3BXBGqPuSA — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 6, 2020

وتستمر القوات الأمنية العراقية بمساندة طيران التحالف الدولي عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.