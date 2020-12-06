التحالف الدولي يقتل مجموعة إرهابيين في غارة جوية

نفذ طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، اليوم الأحد 6 كانون الأول/ديسمبر، ضربة جوية استهدفت وكرا لتنظيم "داعش" وأسفرت عن قتل مجموعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بإن طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، نفذ ضربة جوية في أحد البساتين بمنطقة تل الذهب في ناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء، بمحافظة صلاح الدين، أسفرت عن قتل 5 إرهابيين وتدمير وكرهم.

ونوهت الخلية إلى أن الضربة تمت بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في "تويتر": "بأمر من قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخبارية عراقية، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتان جويتان جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، تم خلالها تدمير مضافتين لإرهابيي "داعش".

بأمر من قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية عراقية، نفذ طيران التحالف الدولي @CJTFOIR ضربتان جويتان جنوب قضاء بلد في محافظة #صلاح_الدين، تم خلالها تدمير مضافتين لإرهابيي #داعش. pic.twitter.com/3BXBGqPuSA — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 6, 2020

وتستمر القوات الأمنية العراقية بمساندة طيران التحالف الدولي عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.