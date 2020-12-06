العراق يقدم مقترحا لمجلس التعاون الخليجي حول مؤتمر الكويت للمانحين

كشف المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية، فؤاد حسين، دعا خلال مشاركته في حوار المنامة عاصمة البحرين، إلى تشكل لجنة متابعة لمخرجات مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق.

وقال الصحاف في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، إن "وزير الخارجية، بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، عدداً من الموضوعات التي تخص العراق".

وأضاف، أن الوزير، دعا خلال المباحثات إلى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين لإعادة اعمار العراق، والتنسيق مع البنك الدولي.

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية إلى أن الوزير أكد على ضرورة إيجاد آلية للعمل المشترك مع مجلس التعاون.

ويشارك وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، في حوار المنامة الاستراتيجي المنعقد للفترة من الرابع إلى السادس من كانون الأول/ديسمبر الجاري.