ولي عهد البحرين يبعث رسالة إلى أمير الكويت

بعث ولي العهد البحرين رئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة نجاح انتخابات مجلس الأمة الكويتي.

وأفادت وكالة أنباء البحرين "بنا"، ظهر اليوم الأحد، بأن برقية ولي العهد البحريني أعرب فيها عن خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي حققته انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وما شهدته من حسن التنظيم والإقبال الواسع من قبل شعب الكويت، والذي عكس عراقة التجربة البرلمانية الكويتية وتطورها.

وأكدت الوكالة أن ولي العهد البحريني أشاد في برقيته بالمسيرة الديمقراطية الرائدة في دولة الكويت، وما حققته من إنجازات ومكاسب عادت بالخير على أبنائها، وعززت من مكانة الدولة الشقيقة على المستويين، العربي والعالمي، متمنيا لدولة الكويت تحقيق المزيد من التقدم والنماء تحت القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

HRH Crown Prince and Prime Minister congratulates the Amir of the State of Kuwait on success of parliamentary electionshttps://t.co/BWW3D5yMfN pic.twitter.com/a1yWSESX5R — Bahrain News Agency (@bna_en) December 6, 2020

وفي السياق نفسه، بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت، الأحد، بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم، أمس السبت، وسط إجراءات خاصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمراكز الاقتراع.

وتنافس 326 مرشحا في الانتخابات، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكوّن من 50 عضوا.

يشار إلى أن هذه الانتخابات هي الثامنة عشر في تاريخ الكويت، والأولى في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويعيّن أمير الكويت، رئيس الوزراء، الذي يشكّل الحكومة، على أن يكون من بين أعضائها واحد على الأقل من نواب البرلمان.