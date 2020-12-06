الجيش اليمني يعلن مقتل 13 عنصرا من "أنصار الله" بمواجهات شمالي صعدة

تجددت، اليوم الأحد، المواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، أوقعت 13 قتيلا من مسلحي الجماعة وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن قائد اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني العميد محمد الباهلي، قوله إن "عناصر من أنصار الله حاولت التسلل إلى مواقع للجيش الوطني شمال مديرية باقم شمالي صعدة، تمكنت القوات من التصدي لها".

وأكد العميد الباهلي "مصرع 13 عنصرا من أنصار الله وإصابة آخرين، فيما فرت بقية العناصر تاركة أسلحتها الخفيفة والمتوسطة".

ووفقاً للقائد العسكري، فإن "محاولة تسلل الحوثيين هي الخامسة خلال شهر".

وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أحبط الجيش اليمني محاولة تسلل مماثلة للحوثيين صوب مواقع عسكرية في جبهتي الشامِية والربوعة شمالي صعدة، عقب معارك وُصفت بـ "الأعنف منذ العام الماضي"، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف أنصار الله، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأعلنت القوات الحكومية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018، السيطرة على المجمع الحكومي وإدارة أمن مديرية باقم، خلال عملية عسكرية شاركت فيها وحدات النخبة في اللواء 102 ولواء العاصفة واللواء 63 مشاة بالجيش اليمني.