في ذكرى "إعلان ترامب"... مصر تعلن: موقفنا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني

أصدرت مصر، اليوم الأحد 6 ديسمبر/كانون الأول، إعلانا بأن موقفها ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، في ذكرى إقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن ذلك جاء خلال لقاء السفير المصري لدى فلسطين طارق طايل، مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب.

وأكد السفير المصري أن مصر موقفها ثابت الداعم للشعب الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية، والحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وفقا للشرعية الدولية، مجددة دعمها للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال انتخابات ديمقراطية.

وأطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اللقاء، السفير المصري على آخر المستجدات السياسية، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط البلدين.

وشدد الرجوب على حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية.

واستعرض الرجوب والسفير طايل آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة ملف المصالحة الوطنية، حيث ثمن المسؤول الفلسطيني الجهود التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية، وتذليل العقبات التي تقف في طريق إتمام المصالحة وتحقيق الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وطنية شاملة، تهدف لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.

وأعرب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح عن خالص تهنئته للسفير طايل بمناسبة توليه مهامه سفيرا لمصر في فلسطين، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.