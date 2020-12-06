مصر... سر انتحار زوجين قفزا من الطابق الرابع بالجيزة

كشفت النيابة العامة المصرية ملابسات انتحار زوجين بالقفز من شرفة مسكنهما في الطابق الرابع، بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة.

وقالت صحيفة "المصري اليوم"، إن تحقيقات نيابة الهرم في الجيزة، كشفت اليوم الأحد، كواليس انتحار زوجين لم يبلغا الثامنة عشر.

وأشارت التحقيقات إلى نشوب مشاجرة بين الزوجة وحماتها، الأمر الذي تطور إلى اشتباك بالأيدي.

وفي ذروة غضبها انطلقت الزوجة إلى المطبخ لتستل سكينا أصابت به حماتها بجروح في الرأس.

وتسبب مشهد الدماء التي تسيل من والدة زوجها في إصابتها بحالة من الفزع، الأمر الذي دفعها للقفز من شرفة المنزل، بعد أن ظنت أنها قتلت حماتها.

وحاول الزوج منع زوجته من القفز إلا أنها دفعته، وقفزت لتلقى مصرعها في الحال.

من جانبه أسرع الزوج بالنزول إليها، وعندما تأكد من وفاتها صعد إلى شقته مرة أخرى ولحقها بالقفز من نفس الشرفة ليلقى ذات المصير.

وأشارت التحقيقات إلى أنه كان يردد قبل القفز:" مش هعيش (لن أعيش) من غيرك، هموت معاكي".