تونس تمدد حظر التجول وتفرض إجراءات جديدة لمواجهة "كوفيد 19"

قررت الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا التونسية، بعد جلسات العمل مع ممثلي الوزارت والقطاعات والهيئة العلمية التي خصصت لتقييم نجاعة الأجراءات الصحية الوقائية، مواصلة حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا في جميع الولايات كامل أيام الأسبوع مع اعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي إلى الساعة السابعة مساء مع رفع الكراسي على الساعة الرابعة بعد الظهر.

وبحسب إذاعة "موازيك" قالت وزارة الصحة التونسية إنه تم تمديد حظر التجول حتى 31 مارس المقبل، من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا في جميع الولايات كامل أيام الاسبوع.

وجاء القرار عقب اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا وبعد جلسات العمل مع ممثلي الوزارت والقطاعات والهيئة العلمية التي خصصت لتقييم نجاعة الأجراءات الصحية الوقائية.

وفي بيان، أوضحت الوزارة جميع الإجراءات التي تقرر اتخاذها والتي ستكون سارية المفعول بين من 7 ديسمبر 2020 إلى 31 مارس 2021، وهي: مواصلة منع إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات، واعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي إلى الساعة السابعة مساء مع رفع الكراسي عند الساعة الرابعة بعد الظهر.

وكذلك منع استعمال الشيشة في جميع الأماكن المفتوحة للعموم، والاقتصار على ثلاثين شخصا بالنسبة للحفلات الخاصة، وإجبارية ارتداء الكمامة بجميع الأماكن. الالتزام بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية من التباعد الجسدي والتهوية وغسل الأيدي.

كما نصت الإجراءات المعلنة على دعوة الولاة إلى ضرورة الحرص على تنفيذ ومراقبة هذه الاجراءات على المستوى الجهوي والمحلي. تعديل الإجراءات الخاصة بالنسبة للوافدين إلى البلاد التونسية بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالرحلات غير المنتظمة والإقامة القصيرة التي لا تتجاوز الخمسة أيام مع إجبارية الاستظهار بتحليل سلبي RT PCR لا يتعدى 72 ساعة مع مراعاة الحالات الاستثائية من قبل لجنة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة. جميع القطاعات مطالبة بتطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة المصادق عليها ومراقبة تنفيذها. انطلاق العمل بتطبيق جميع البروتوكولات الصحية الخاصة المُحينة مباشرة إثر المصادقة عليها.