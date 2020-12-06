وزير الخارجية السوري يصل طهران في زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية هي الأولى له إلى خارج البلاد بعد توليه حقيبة الخارجية خلفا للراحل وليد المعلم.

دمشق - سبوتنيك. وقالت الخارجية السورية، في بيان اليوم "وصل الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين إلى طهران مساء اليوم في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلبية لدعوة من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف".

وأضافت الخارجية السورية أن المقداد سيجري خلال الزيارة "عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين تتركز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وفي سياق متصل أوضح مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيلتقي يوم غد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وكبار المسؤولين، وبعد غد يحضر في مبنى وزارة الدفاع الإيرانية لتقديم العزاء بمقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده".

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارا بتعيين المقداد وزيرا للخارجية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، خلفا للراحل وليد المعلم الذي توفي عن عمر ناهز 79 عاما.

يذكر أن سوريا، التي تعد "الحليف الأقرب" لإيران، كانت من أولى الدول التي أدانت اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، ووصفت الواقعة بأنها "عمل إرهابي يستحق إدانة دولية".