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    السودان... أطباء الطوارئ يواصلون إضرابهم وسط انتقادات

    © Sputnik . Александр Гращенков
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    واصل الأطباء الاختصاصيون في السودان إضرابهم عن العمل في الطوارئ لحين تحقيق مطالبهم.

    وأعلنت مبادرة الأطباء الاختصاصيين بالسودان، اليوم الاثنين، مطالبها، وفي مقدمتها التسكين الوظيفي للنواب في ميزانية 2021، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

    كذلك تشمل المطالب إضافة امتيازات وبدلات عدوى وزيادة قيمة العقد مع تعديل بنوده لصالح النواب وتعويض الفارق المالي لنواب المنحة، فضلا عن تعديل شروط المنحة الكاملة والحوافز، بجانب اعتماد بروتوكول التأمين الصحي بالقيمة المضافة للنواب وأسرهم في ميزانية 2021

    فيروس كورونا في السودان
    © AFP 2020 / ALEX MCBRIDE
    وزير الصحة السوداني: إضراب الأطباء غير أخلاقي
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    وفي بيان لها، دعت المبادرة أطباء الامتياز والأطباء العموميين والاختصاصيين والاستشاريين إلى التضامن مع قضية النواب والضغط على كل الجهات المختصة لحل الأزمة في أسرع وقت.

    وأمس الأحد، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية رفضها المبدئي لإضراب الأطباء عن تقديم خدمات الطوارئ كوسيلة من وسائل الضغط، لما سيخلفه من ضحايا بين المرضى، وفق ما نشرته مواقع محلية.

    وفي بيان لها، قالت اللجنة إن المرضى يعانون حتى في ظل تقديمنا للخدمة بالمستشفيات نتيجة ضعف النظام الصحي، فكيف في حال توقف كل شيء، لاسيما في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، نتحمل مسؤولية ذلك مع زملائنا ونعمل من أجل إيجاد حلول عاجلة لهذا الوضع.

    فيما وصف وزير الصحة السوداني أسامة أحمد عبدالرحيم، الإضراب الكامل للأطباء عن العمل بالطوارئ بأنه "غير مهني وغير أخلاقي".

    وكان عبد الرحيم قد وعد بعدة معالجات لإضراب النواب الشامل من المستشفيات، عبر اتفاق مع النواب الإخصائيين يقوم على مسارين، مسار الطبيب والوظيفة الثابتة.

    وقال الوزير "نحن في الصحة أوجدنا نظام  التعاقدات واستثناء النواب بمنحهم تعاقدات باستحقاق مالي على الرغم من إيقاف مجلس الوزراء للتعاقدات في الدولة".

     

    انظر أيضا:

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    وزير الصحة السوداني: إضراب الأطباء غير أخلاقي
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    إضراب, السودان, أطباء
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