أمير الكويت يوجه رسالة للفائزين بعضوية "مجلس الأمة"

وأكد أمير البلاد أن المواطنين منحوا النواب الـ 50 ثقتهم، معربا عن أمنيته في أن يتمكنوا من تحمل المسؤولية "لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

يشار إلى أن نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020 التي أعلنت أمس الأحد قد رسمت ملامح مشهد سياسي جديد بالتغيير الكبير الذي شهدته تركيبة المجلس والذي بلغت نسبته 62%.

وأمس الأحد، دعا أمير البلاد مجلس الأمة للانعقاد في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وجاءت الدعوة في مرسوم أميري، إثر إجراء الانتخابات التشريعية في البلد الخليجي أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وتأتي دعوة البرلمان للانعقاد، بالتزامن مع موافقة أمير الكويت، على قبول استقالة الحكومة.

وكان رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، تقدم في 6 أكتوبر/ تشرين الأول باستقالة حكومته إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح.

يشار إلى أن انتخابات مجلس الأمة 2020 هي الأولى في عهد أمير البلاد الجديد، الذي تولى الحكم عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية.