إصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القدس

أصيب 4 فلسطينيون، اليوم الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم قلنديا شمال القدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن وحدة خاصة إسرائيلية "مستعربين"، داهمت مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت أن مواجهات اندلعت في المخيم عقب عملية مداهمة أحد المنازل واعتقال شقيقين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في البطن.

وأسفرت المواجهات عن إصابة 3 شبان آخرين بجروح، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، حيث أصيبا بمنطقة الصدر، والثالث في الفخذ، وجرى نقل ثلاثتهم إلى غرف العمليات في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، لخطورة وضعهم الصحي، بحسب المصدر ذاته.