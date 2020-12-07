الحكومة الفلسطينية تمنع جميع أشكال التجمهر

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عدة إجراءات في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنه تقرر منع الأعراس وبيوت العزاء وكل أشكال الجمهرة في جميع المناطق بغض النظر عن أي تصنيف يذكر، سواء كان ذلك في مناطق (أ، ب، ج)، بحسب وكالة "قدس نت".

وقررت الحكومة إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقا تاما، اعتبارا من مساء الخميس المقبل لـ7 ايام، على أن تغلق المدارس في المحافظات المذكورة ويفعّل نظام التعليم عن بعد فيها وبقية المحافظات بحسب خطة التربية.

كما تقرر منع الحركة بين جميع المحافظات ولمدة 7 أيام من مساء الخميس المقبل، فيما تعمل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بنظام الطوارئ ولا يتعدى عدد العاملين فيها 30%.

وتأتي تلك القرارات بعد إعلان إصابة 2837 طالبا و1589 كادرا تعليميا وإداريا بفيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 956 منذ بدء الجائحة في فلسطين.

وحذر بيان الحكومة من أنه تم تفعيل العقوبات المالية على جميع المخالفين للإجراءات الوقائية، وإغلاق كل المحال المخالفة، مطالبا المحافظين والأجهزه الأمنية والمدنية تنفيذ ذلك.

وأفاد البيان بأنه يتم تخصيص أماكن لمرضى الكورونا، في جميع مستشفيات القطاع الخاص والأهلي في جميع المحافظات وخاصة محافظة نابلس، ويمنع رفض أي حالة محولة من وزارة الصحة لإدخالها في أي مستشفى وذلك تحت طائلة القانون.

واختتم البيان بالتأكيد على أنه تتم مراقبة الوضع يوماً بيوم، وفي حال انخفاض أعداد الإصابات فستتم إعادة النظر بالإجراءات.