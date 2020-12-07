العراق: زيارة البابا فرنسيس حدث تاريخي ودعم لجميع العراقيين

أكدت الخارجية العراقية أن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، تمثل حدثا تاريخيا ودعما لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم.

وقالت الخارجية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين "إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن أن قداسة البابا فرنسيس بابا الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من 5 إلى 8 آذار من العام 2021".

البابا فرنسيس يزور العراق في اذار من العام المقبل



انه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن ان قداسة البابا فرنسيس بابا @Pontifex الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من ٥ الى ٨ اذار من العام ٢٠٢١. pic.twitter.com/wBbDf1YX7j — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) December 7, 2020

مضيفة "إن زيارة البابا إلى العراق، بلاد ما بين النهرين، وأرض الرسل والأنبياء، وموطن أور والنبي إبراهيم، تمثل حدثا تاريخيا، ودعما لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم".

ان زيارة البابا الى العراق، بلاد ما بين النهرين، وارض الرسل والانبياء ، وموطن اور والنبي إبراهيم، تمثل حدثا تاريخياً ، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم. — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) December 7, 2020

وتابعت "كما أنها تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش".

هذا وأعلن الفاتيكان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن البابا فرنسيس، سيقوم بأول زيارة إلى العراق بين الـ 5 و8 من مارس/ آذار المقبل، وستشمل زيارته خمسة مواقع منها العاصمة بغداد وأربيل والموصل.

وذكر المتحدث ماتيو بروني في بيان: "برنامج الزيارة سيعلن فيما بعد، وسيأخذ في الاعتبار تقييم أوضاع حالة الطوارئ الصحية حول العالم".