مشاركة 1200 شركة من 60 بلدا في أسبوع "جياتكس 2020 للتقنية" في دبي...فيديو

تشارك أكثر من 1200 شركة تمثل 60 دولة في فعاليات الدورة الـ40 من أسبوع "جايتكس 2020 للتنقية"، في مدينة دبي الإمارتية، والذي يأتي هذه السنة في ظروف استثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويجري المعرض هذا العام في إمارة دبي تحت شعار "نلهمك واقعا متجددا" ويستقطب في دورة هذا العام عمالقة التكنولوجيا حول العالم، ومن بينهم مايكروسوفت، ديل تكنولوجيز، لينوفو، هوني ويل، أفايا، أي بي أم، ريد هات، ومجموعة تيكوم وغيرها.

وعرضت شركة "اتصالات" الإماراتية خلال الفعالية منصة جديدة تمكن الطواقم الطبية من تشخيص الحالات والأمراض عن بعد باستخدام تقنيات الجيل الخامس.

مع التحدي الكبير الذي يواجهه القطاع الصحي، نقدّم إليكم في #جيتكس2020 هذه المنصّة التي تمكّن الطاقم الطبي من التشخيص عن بعد باستخدام تكنولوجيا #5G 👨‍⚕️#EtisalatAtGitex pic.twitter.com/94qz3KIpAQ — اتصالات (@etisalat) December 7, 2020

وكشفت شركتا "هيونداي" و"أوبر" النقاب عن السيارة الطائرة المستقبلية، كما استعرضت هيئة الطرق والمواصلات طريقة استخدام طائرات الدرون، فى فحص وتفتيش أنفاق محطات مترو دبي، للتحقق من حالتها.

.@GitexTechWeek got off to a fantastic start yesterday as we demonstrated how #ICT can accelerate the development of the digital economy. Stay tuned for more exciting updates from Day Two! #HWGITEX20 #GITEX2020 https://t.co/cTJL2wYSKy pic.twitter.com/j7EGwnH4nY — Huawei Middle East (@Huawei_ME) December 7, 2020

​

وجرى كذلك استعراض مستقبل الذكاء الاصطناعي في وسائل النقل العام، باستخدام التكنولوجيا لمراقبة الركاب والسائقين لضمان اتباع الجميع للإرشادات الاحترازية الخاصة بفيروس ”كورونا“ المستجد.

أحمد محبوب، مدير إدارة تنفيذي الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني في الهيئة يتحدث عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركبات #تاكسي_دبي لرصد وتتبع التباعد الجسدي في مركبات الأجرة والالتزام بارتداء الكمامات من منصة الهيئة في #أسبوع_جيتكس_للتقنية 2020.@GITEXTechWeek pic.twitter.com/9eA9WQ4YeY — RTA (@rta_dubai) December 7, 2020

كما عرضت شركة "لينوفو" الصينية أحدث حلولها وابتكاراتها التقنية، حيث تكشف الشركة عن تقنيات جديدة مثل: الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس في منصة "لينوفو" لتحسين الأمان والأداء.

Experience slow motion in real-time by swinging by the Microsoft Hub at #GITEX2020! Scan your QR code and save your 2020 memory. @GITEXTechWeek #MicrosoftUAE #GITEXTechnologyWeek pic.twitter.com/q1C7pPtqcb — Microsoft UAE (@MicrosoftUAE) December 7, 2020

ويهدف أسبوع "جايتكس 2020 للتقنية"، الذي يتمد من الـ7 ديسمبر/كانون الأول الجاري ويمتد ليومين، إلى جمع التقنيات والاختراعات الأكثر تأثيرا على المستوى العالمي، وإتاحة الفرصة للشركات لعرض أحدث ابتكاراتها التقنية في مختلف المجالات.