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    حرس الحدود على الحدود المغربية في الصحراء الغربية

    الناطق باسم الحكومة الجزائرية: قضية الصحراء "تصفية استعمار" وندعو المغرب لتطبيق القرارات الأممية

    © AFP 2020 / Stringer
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    قال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، وزير الاتصال عمار بلحيمر، إن الجزائر لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول الأخرى، لكنها تدعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

    وعلق بلحيمر في حواره مع "سبوتنيك" على افتتاح القنصليات الجديدة في مدينة العيون بالقول: "الجزائر لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول، ومن حيث المبدأ كذلك الجزائر تظل مع حق الشعوب في تقرير مصيرها، باعتبار أن قضية الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار، وأن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي".

    رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني
    © REUTERS / EDUARDO MUNOZ
    رئيس الحكومة المغربية: الخطاب الملكي يبرز مكتسبات قضية الصحراء خلال السنوات الأخيرة
    وتابع في تعليقه على مسألة فتح الإمارات والبحرين لقنصليات لهما في مدينة العيون: "المدن الصحراوية لاسيما العيون هي مدينة تحت طائلة الاستعمار الملكي المغربي، والجزائر تدعو إلى تطبيق القرارات الأممية بخصوص الحل السياسي الذي يفضي إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

    واستطرد: "قضية الكركرات هي انتهاك لوقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع (المغرب والبوليساريو)، وبطبيعة الحال، فإن أي نزاع مسلح يخلق توترا لدى دول الجوار".

    وقال الناطق باسم الحكومة الجزائرية: "اللوك المغربي تسبب في تفجير الوضع من جديد، وإعادة النزاع المسلح وهو ما حذرت منه الجزائر مرارا، التي تدعو، بهذه المناسبة، السلطات الملكية إلى العودة إلى رشدها وتطبيق القرارات الأممية".

    الصحراء المغربية... معلومات عن السكان والأرض
    © Sputnik
    الصحراء المغربية... معلومات عن السكان والأرض

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    قضية الصحراء, جبهة البوليساريو, البوليساريو, الجزائر, المغرب
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