تصنيف أفضل الدول في مكافحة كورونا... مصر تتفوق على السعودية وتركيا وبريطانيا

احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقيا، والثالثة في الشرق الأوسط، والمرتبة 25 على مستوى العالم في تصنيف مقاومة الجائحة الذي أصدرته وكالة "بلومبيرغ".

ويقيس الترتيب، الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، قدرة الدول على مكافحة الوباء، وتحديد أفضل الدول للعيش فيها خلال الأزمة وفقا لـ10 مؤشرات فرعية.

المؤشرات الفرعية هي الإصابات الشهرية، ومعدل الوفيات الشهري، وإجمالي الوفيات لكل مليون، ومعدلات الاختبار الإيجابية، والوصول إلى لقاحات، وشدة الإغلاق، والتنقل في المجتمع، وتوقعات نمو الاقتصاد للعام الجاري، وتغطية الرعاية الصحية الشاملة، ومؤشر التنمية البشرية.

وأشار تصنيف "بلومبيرغ" إلى

أن مصر سجلت في المتوسط 7 إصابات لكل 100 ألف مواطن شهريا، وإجمالي 64 حالة وفاة لكل مليون مواطن منذ تفشي المرض في البلاد، وكانت مصر بين البلدان الخمسة المتوقع تقديمها أفضل أداء اقتصادي في عام 2020.

كما كانت مصر بين الدول التي لديها قدرة معقولة على الوصول إلى لقاح "كوفيد"، حيث قدرت "بلومبيرغ" هذه الإمكانية بنحو 3 من أصل 5 نقاط، بالتساوي مع بلدان مثل فنلندا وألمانيا وإسرائيل وغيرها. 7 بلدان فقط حصلت على 5 أو 4 نقاط في هذا المؤشر.

وإجمالا، جاءت مصر في المرتبة 25 بتصنيف "بلومبيرغ" لأفضل البلدان في مواجهة الجائحة، متفوقة على المملكة المتحدة (28) وتركيا (30) والسعودية (32) وإيطاليا (40) وفرنسا (45)، وفقا للقائمة التي ضمت 53 دولة.

هذه المرتبة وضعت مصر على صدارة التصنيف في قارة لإفريقيا، والثالثة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سبقتها الإمارات (18) وإسرائيل (21). فيما يلي نظرة سريعة على صدارة التصنيف.

1- نيوزيلندا

2- اليابان

3- تايوان

4- كوريا الجنوبية

5- فنلندا

6- النرويج

7- أستراليا

8- الصين

9- الدنمارك

10- فيتنام