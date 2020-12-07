تسجيل
16:42 GMT07 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    تصنيف أفضل الدول في مكافحة كورونا... مصر تتفوق على السعودية وتركيا وبريطانيا

    © REUTERS / EGYPTIAN HEALTH MINISTRY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (36)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104457/67/1044576717_0:9:1280:729_1200x675_80_0_0_7e24397b6c74c2915aae4802132ef51f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012071047432628-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/

    احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقيا، والثالثة في الشرق الأوسط، والمرتبة 25 على مستوى العالم في تصنيف مقاومة الجائحة الذي أصدرته وكالة "بلومبيرغ".

    ويقيس الترتيب، الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، قدرة الدول على مكافحة الوباء، وتحديد أفضل الدول للعيش فيها خلال الأزمة وفقا لـ10 مؤشرات فرعية.

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    تجربة فريدة... مصر تبدأ صرف مساعدات مالية غير مشروطة لقطاع كبير من مواطنيها

    المؤشرات الفرعية هي الإصابات الشهرية، ومعدل الوفيات الشهري، وإجمالي الوفيات لكل مليون، ومعدلات الاختبار الإيجابية، والوصول إلى لقاحات، وشدة الإغلاق، والتنقل في المجتمع، وتوقعات نمو الاقتصاد للعام الجاري، وتغطية الرعاية الصحية الشاملة، ومؤشر التنمية البشرية.

    وأشار تصنيف "بلومبيرغ" إلى

    أن مصر سجلت في المتوسط 7 إصابات لكل 100 ألف مواطن شهريا، وإجمالي 64 حالة وفاة لكل مليون مواطن منذ تفشي المرض في البلاد، وكانت مصر بين البلدان الخمسة المتوقع تقديمها أفضل أداء اقتصادي في عام 2020.

    كما كانت مصر بين الدول التي لديها قدرة معقولة على الوصول إلى لقاح "كوفيد"، حيث قدرت "بلومبيرغ" هذه الإمكانية بنحو 3 من أصل 5 نقاط، بالتساوي مع بلدان مثل فنلندا وألمانيا وإسرائيل وغيرها. 7 بلدان فقط حصلت على 5 أو 4 نقاط في هذا المؤشر.

    وإجمالا، جاءت مصر في المرتبة 25 بتصنيف "بلومبيرغ" لأفضل البلدان في مواجهة الجائحة، متفوقة على المملكة المتحدة (28) وتركيا (30) والسعودية (32) وإيطاليا (40) وفرنسا (45)، وفقا للقائمة التي ضمت 53 دولة.

    هذه المرتبة وضعت مصر على صدارة التصنيف في قارة لإفريقيا، والثالثة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سبقتها الإمارات (18) وإسرائيل (21). فيما يلي نظرة سريعة على صدارة التصنيف.

    1- نيوزيلندا

    2- اليابان

    3- تايوان

    4- كوريا الجنوبية

    5- فنلندا

    6- النرويج

    7- أستراليا

    8- الصين

    9- الدنمارك

    10- فيتنام

    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (36)

    انظر أيضا:

    نقل لاعب الأهلي المصري إلى المستشفى بعد ارتفاع حرارته بسبب كورونا
    إصابة الفنانة المصرية صابرين بفيروس كورونا
    بدلا من "بي سي آر"... سعودي يبتكر تقنية للكشف عن كورونا خلال دقائق
    الكلمات الدلالية:
    بلومبرغ, مصر, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    دمية مسلمة في ورشة مريم شاريبوفا في ماخاتشكالا (محج قلعة)، روسيا 5 ديسمبر 2020
    تقرأ القرآن وتذكر أسماء الله... الدمية "مسلمة" قريبا من روسيا إلى الشرق الأوسط
    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!
    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!
    إنفوجرافيك... أفضل مدن العالم للحياة خلال جائحة كورونا
    أفضل مدن العالم للعيش خلال جائحة كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك