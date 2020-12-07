محكمة أمن الدولة الأردنية تستمع لشهادة "فتى الزرقاء"

أدلى الفتى صالح، المعروف إعلاميا بـ"فتى الزرقاء"، بشهادته اليوم الاثنين أمام محكمة أمن الدولة في الأردن.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بتراء) أن المحكمة استمعت لصالح وهو الشاهد الرئيس والمجني عليه في جريمة بشعة قام خلالها 17 شخصا بقطع يديه وإعتام إحدى عينيه.

وعقب الجريمة التي حدثت قبل شهر ونصف بمحافظة الزَّرقاء، تركه الجناة في منطقة خالية من السكان.

وأوضحت الوكالة أن المحكمة عقدت اليوم جلسة علنية جرى خلالها التعرف على رواية الفتى صالح، وتفاصيل الحادث كما تعرض له.

وقررت المحكمة عقد جلسة أخرى يوم الأحد في 13 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري لاستكمال ما تبقى من بينات النِّيابة العامة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى 26 شاهدا خلال الجلسات القادمة الخاصة بالقضية.

وكانت محافظة الزرقاء الأردنية، شهدت جريمة بشعة، في أكتوبر الماضي، إذ اعتدت مجموعة من الأشخاص على صالح بالأدوات الحادة على خلفية جريمة سابقة قام بها أحد أقربائه، وقاموا بضربه وبتر ساعديه وفقء إحدى عينيه.

وعقب الكشف عن الحادث أطلق نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي نداءات بضرورة توجيه أقسى العقوبات بحق الجناة، بسبب الفعل الوحشي الذي أقدموا عليه، بحق طفل بريء.