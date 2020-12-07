المسماري: اتفاق 5+5 بشأن وقف إطلاق النار ناجح وحكومة الوفاق تهدد بالانسحاب

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن اتفاق (5 + 5) بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا ناجح، لكن حكومة الوفاق تهدد بالانسحاب منه.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن "القيادة تعرب عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات الوفاق في طرابلس ومصراتة ونقل مليشيات وأسلحة عسكرية باتجاه التماس غرب سرت والجفرة".

وأضاف المسماري أن الدعم التركي لحكومة الوفاق مازال متواصلا من خلال نقل العتاد العسكري على متن طائرات شحن عسكرية لنقل العتاد لمطار مصراتة ومعتيقة، مؤكدا أن أردوغان لا يريد السلام في السلام.

وتابع "قطعنا الطريق وسيطرنا على خطوط الإمداد بين فرعي تنظيم القاعدة في ليبيا ومالي".

هذا ودعت لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، المنبثقة عن مؤتمر برلين، يوم السبت، لدعم مخرجات الحوار السياسي الليبي الذي جرى في تونس مؤخرا، مؤكدة أن ذلك المسار خطوة نحو وقف إطلاق النار في البلاد وإجراء الانتخابات وتوحيد البلاد.

ودعا بيان المجموعة "أصحاب المصلحة في ليبيا لدعم مخرجات الحوار السياسي كخطوة أولى نحو إعادة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وذات شرعية".

وشجعت المشاركين في الحوار السياسي على الاتفاق بشكل سريع وتحت رعاية البعثة الأممية على السبل التي يمكن بها إعادة هيكلة مجلس رئاسي وحكومة وفاق جديدين".

وأكدت المجموعة على أن التقدم على صعيد المسار السياسي سيعزز من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتخفيف التوترات الأخيرة حول الحاكمية الاقتصادية والتوزيع العادل لعوائد النفط.