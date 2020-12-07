الأسد: الإرهاب ليس منتجا إسلاميا ولا نبحث عن شهادة حسن سلوك من الغرب

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن الإرهاب ليس منتجا إسلاميا، مشيرا إلى أن المسلمين لا يبحثون عن شهادة حسن سلوك من الغرب.

وأكد الأسد في كلمة حول الإسلام، اليوم الاثنين أن الخطر على العقيدة يأتي من الداخل ومن أتباع العقيدة ويبدأ بالتخلف والتعصب وعدم القدرة على التفكير السليم، مشيرا إلى أن الرسول محمد عليه السلام لا يغضب ولا يجوز اتباعه في العقيدة ومخالفته في السلوك.

يتبع...