وفد عراقي يصل إلى القاهرة الأربعاء لتوقيع 7 مذكرات تفاهم

يصل إلى العاصمة المصرية، غدا الأربعاء، وفد وزاري عراقي لتوقيع سبع مذكرات تفاهم مع الجانب المصري، بحسب إعلام رسمي.

وقالت صحيفة "الصباح" العراقية إن الوفد سيترأسه وزير التخطيط خالد نجم البتال ويضم وزراء الصحة حسن التميمي والتجارة علاء الجبوري والصناعة منهل عزيز الخباز.

وتستمر زيارة الوفد العراقي إلى القاهرة 3 أيام، ومن المقرر أن يوقع سبع مذكرات تفاهم مع الجانب المصري، وفق ما أفاد به مسؤول في السفارة العراقية ب‍القاهرة.

وبحسب المصدر ذاته ستشمل مذكرات التفاهم "تمكين المشروعات المتوقفة في العراق، ومشاريع بروتوكولات ثقافية وعلمية وتنموية وزراعية، فضلاً عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له إلى بغداد مؤخراً".

كما سيعقد الوزراء العراقيون خلال الزيارة لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين، فضلاً عن إجراء عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات المهمة في القاهرة، وفق ذات المصدر.

ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعا ثلاثيا بين أعضاء المجلس التنسيقي العراقي-الأردني-المصري، على هامش الزيارة.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بغداد ووقع 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع العراق في مجالات مختلفة، بحضور نظيره العراقي مصطفى الكاظمي.

وخلال الزيارة وقع وزيرا خارجية مصر والعراق "محضر اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة"، كما تم التوقيع آنذاك على عدة مذكرات تفاهم وبرنامج تعاون وبروتوكولات في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية بين البلدين.