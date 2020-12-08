الجيش المصري يعلن مقتل 40 إرهابيا وتدمير 437 مخزنا للمتفجرات في سيناء... فيديو

قالت القوات المسلحة المصرية إنه تم القضاء على عدد من البؤر الإرهابية وقتل إرهابيين فيها.

وأعلنت القوات المسلحة في بيان جديد لها، نقلته بوابة "الأهرام" المحلية، إن الجيش استهدف 437 وكرا إرهابيا في سيناء.

وتستخدم العناصر الإرهابية الأوكار لتخزين المواد المتفجرة والأسلحة.

كما أكد البيان العسكري مقتل 25 إرهابيا، ورصد وتتبع آخرين، كما قتل 15 إرهابيا آخرين في العمليات النوعية.

وتابع البيان أن تلك العمليات تمت خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 8 ديسمبر 2020 على الاتجاه الشمالي الشرقي للبلاد.