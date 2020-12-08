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    التعليم عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا، الأردن، أبريل 2020

    الأردن... التعليم تخطط لعودة "غير طبيعية" للطلبة إلى مدارسهم

    © REUTERS / Muhammad Hamed
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    قال وزير التربية والتعليم الأردني، الدكتور تيسير النعيمي، إن الوزارة تخطط لعودة الطلبة إلى المدارس الفصل المقبل، مؤكدا أن الجميع بحاجة لعودة الطلبة إلى المدارس.

    وأضاف النعيمي في مداخلة له عبر "المملكة" إن التخطيط لا يعني صدور قرار بذلك، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بالحالة الوبائية خلال الفترة المقبلة، وتوصيات لجنة الأوبئة واللجنة الوزارية.

    فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020
    © Sputnik . Iliya Pitalev
    الأردن... افتتاح أول مستشفى ميداني لعلاج كورونا

    وأكد النعيمي أن العودة إلى المدارس لن تكون عودة تقليدية طبيعية بل ضمن بروتوكول صحي يراعي التباعد الجسدي، وشروط السلامة العامة.

    وبين أنه إذا سمح الظرف الوبائي، بالتأكيد ستكون عودة تدريجية وبالتناوب ومع التركيز على الصفوف الأولى، مع مراقبة شديدة لمدى التزام الطلبة والكوادر حماية للطلبة والمعلمين والمجتمع.

    وأوضح أنه من السابق لآوانه حاليا إعلان قرار حول ذلك، او حول موعد العودة الى التعليم الوجاهي.

    افتتحت الحكومة الأردنية، أمس الاثنين، أول مستشفى ميداني لعلاج فيروس كورونا المستجد في محافظة الزرقاء.

    ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مساعد مدير الخدمات الطبية الملكية العميد نضال الخصاونة قوله إن المستشفى نفذ خلال 14 يوما.

    وأوضح الخصاونة أن المستشفى المجهز بكافة المعدات اللازمة استقبل اليوم أولى الحالات المرضية لمصابي فيروس كورونا.

    وبني المستشفى على مساحة 5200 متر مربع بكلفة إجمالية بلغت تسعة ملايين دينار (حوالي 13 مليون دولار).

    ويضم المستشفى الجديد 300 سرير منها 48 للحالات الحرجة و12 للحالات المتوسطة.

    مخاوف من فيروس كورونا في الأردن
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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    وبحسب الخصاونة فإنه من المقرر أن يخدم المستشفى أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذويهم، بالإضافة إلى أبناء المحافظة الزرقاء بالتنسيق مع وزارة الصحة.

    وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، علي العايد، قد أعلن في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي توصل الحكومة إلى اتفاق مع شركات متخصصة لبناء ثلاثة مستشفيات ميدانية في المملكة.

    يذكر أن الأردن سجل أكثر من 240 ألف إصابة مؤكدة بكورونا و3056 وفاة، بينما بلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 1689 بينهم 401 في العناية المركزة.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الأردن
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