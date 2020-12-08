عبير موسي: إخوان تونس يحاولون التستر وراء السيادة الوطنية

قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إن البرلمان التونسي، يقوده رئيس تنظيم الإخوان الذي يجب أن يصنف إرهابيا.

وتابعت موسي اليوم الثلاثاء، أن حركة النهضة شهدت انقسامات داخلية وأزمة بعد "كشفهم أمام الرأي العام".

عبير موسي: حركة النهضة تشهد انقسامات وأزمة داخلية بعد كشفهم أمام الرأي العام #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 8, 2020

وأشارت موسي إلى أن الإخوان في تونس يحاولون التستر وراء السيادة الوطنية.

عبير موسي: سقوط الإخوان في مصر سبب هلعا لحركة النهضة في تونس #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 8, 2020

وأكدت عبير موسي أنهم في تونس يقودون "ثورة ضد الظلامية وتخريب البلاد".

وتابعت أن سقوط الإخوان في مصر سبب هلعا لجماعة الإخوان في تونس.