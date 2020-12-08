واشنطن تصنف "أنصار الله" ضمن كيانات ذات "قلق خاص"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية، ضمن الكيانات ذات اهتمام خاص أو "قلق خاص"، لافتا إلى حذف السودان وأوزبكستان من قائمة المراقبة الخاصة، بناء على التقدم الكبير الذي حققته حكومتا البلدين.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها ، إن "واشنطن أدرجت ضمن الكيانات ذات الاهتمام الخاص، كلا من "الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة وبوكو حرام وتحرير الشام وداعش وطالبان".

وكانت وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن عزم الولايات المتحدة تصنيف جماعة "أنصار الله" "منظمة إرهابية"، إلا أن مسؤولين اعترضوا بحجة أنها قد تعطل تسليم المواد الغذائية والمساعدات الطارئة للمحتاجين، مضيفة أن بومبيو يسعى لإعلان ذلك قبل مغادرة الرئيس دونالد ترمب البيت الأبيض.

وكشف وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أن الولايات المتحدة قد تضع جماعة "أنصار الله" على قائمة الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن أكبر دبلوماسي أمريكي لشؤون الشرق الأوسط ناقش مع بلاده إمكانية تصنيف واشنطن جماعة "أنصار الله" اليمنية كجماعة إرهابية.

من جانبه، كشف القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عن تلقي الجماعة رسالة أمريكية بشأن إحلال السلام في اليمن. وقال الحوثي: "أرسلوا إلينا الأمريكان عبر وسطاء قالوا لا يمكن أن يكون هناك سلام، حتى وإن كانت السعودية راض به، إذا لم نكن نحن موافقين عليه".

واتهم القيادي في جماعة "أنصار الله"، في تغريدة أخرى، الولايات المتحدة بتدمير العملة اليمنية، قائلا: "من على طاولة يفترض أنها للسلام، هدد السفير الأمريكي بتدمير العملة وانهيار الريال اليمني أمام الوفد الوطني في الكويت".