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    مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم

    عميد الأطباء التونسيين: قطاع الصحة يحتضر ولابد من إصلاحه

    © Sputnik . Mariem Gdira
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    قال عميد الأطباء التونسيين سليم بن صالح، اليوم الثلاثاء، إن قطاع الصحة في بلاده بات يحتضر، مشددا على ضرورة العمل على إصلاحه.

    وعبر بن صالح في تصريح لـ "سبوتنيك" عن امتعاضه من الحالة الكارثية التي وصل إليها قطاع الصحة بالبلاد وتردي الخدمات الصحية بكافة المستشفيات  الجامعية والجهوية والمحلية.

    وأشار عميد الأطباء التونسيين إلى أن حادثة وفاة طبيب شاب بالمستشفى الجامعي بمحافظة جندوبة شمال غربي البلاد، جراء سقوطه من مصعد متهالك بسبب غياب عمليات الصيانة، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير.

    وبين أن قطاع الصحة يعاني منذ سنوات جراء غياب عمليات الإصلاح وإهمال الحكومات المتعاقبة.

    جدير بالذكر أن الأطباء في تونس ينظمون اليوم الثلاثاء، مسيرات غضب للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وذلك في إطار يوم الغضب الذي دعت اليه الهيئة الوطنية لعمادة الأطباء بتونس.

    مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
    © Sputnik . Mariem Gdira
    مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
    مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
    © Sputnik . Mariem Gdira
    مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم

    ويشارك في المسيرات نقابات الصحة بالقطاعين الحكومي والخاص، احتجاجا على تردي ظروف العمل في قطاع الصحة خاصة على إثر حادثة وفاة الطبيب الشاب في حادث المصعد بجندوبة.

     

     

    مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
    © Sputnik . Mariem Gdira
    مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
    مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
    © Sputnik . Mariem Gdira
    مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم

     

    وتجمع عشرات الأطباء والممرضين والموظفين في قطاع الصحة أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة رافعين شعارات تطالب بتحسين وضعياتهم المهنية بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للصحة.

     

    مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
    © Sputnik . Mariem Gdira
    مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
    مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
    © Sputnik . Mariem Gdira
    مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
    مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم
    © Sputnik . Mariem Gdira
    مسيرات غضب لأطباء تونس للمطالبة بتحسين ظروف عملهم

     

    وطالب المحتجون بالتفعيل الفوري لكل مخرجات الحوار المجتمعي للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكل التونسيين.

     

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الأطباء, تونس
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