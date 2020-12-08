اجتماع غدامس... تحديد 21 و22 ديسمبر موعدا لانتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب الليبي

عقد نحو 127 نائبًا ليبيا، جلسة اليوم الثلاثاء، في مدينة غدامس، لمناقشة القضايا التي تعيق توحيد المجلس، والاتفاق على عقد جلستين يومي 21 و22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لإعادة انتخاب رئاسة المجلس ووضع السياسات العامة.

القاهرة– سبوتنيك. وقال ممثل عن النواب الليبيين في بيان متلفز عقب انتهاء الجلسة "عقدت جلسة اليوم للمجلس بمدينة غدامس، وتم خلالها مناقشة أهم القضايا التي تعيق إعادة توحيد المجلس، ونؤكد على التئام مجلس النواب وإعادة توحيده بحضور 127 نائبا للجلسة وبهدف منح فرصة أخرى لالتحاق باقي النواب".

وأضاف "تم الاتفاق على أن تكون الجلسة القادمة بتاريخ 21 و22 ديسمبر 2020"، مؤكدًا "ستبحث الجلسة في البند الأول، إعادة انتخاب مكتب رئاسة النواب الليبي، والبند الثاني، إقرار الدورة البرلمانية لمجلس النواب بواقع 6 أشهر لكل دورة وتعديل اللائحة وفق ذلك".

وتابع "جلسة اليوم الثاني، الثلاثاء 22 ديسمبر، ستبحث في البند الأول، إعادة انتخاب اللجان البرلمانية، والبند الثاني، تشكيل اللجان الفنية المؤقتة، التواصل بشأن المناصب السياسية إلى أخره، والبند الثالث مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة".

هذا وصرحت عضو مجلس النواب الليبي عائشة يوسف الطبلقي، في وقت سشابق بأن أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين في مدينة طنجه المغربية وعددهم 113 نائبا، اتفقوا على عقد جلسة بكامل النصاب في مدينة غدامس الليبية في منتصف الأسبوع القادم .

وقالت الطبلقي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "كامل أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين في مدينة طنجة المغربية ناقشو العديد من القضايا التي من شأنها ان تساعد في تحسين أداء المجلس ليقوم بدوره المناط به لخدمة المرحلة القادمة لإنهاء الأزمة وتوحيد مؤسسات الدولة... ويجهز بيانا ختامياً سيتم تلاوته يوم السبت المقبل بحضور وزير الخارجية المغربي".